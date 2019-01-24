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''Все у нас было'': Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

4.1тЧитать материал на украинском

Оперный певец Николай Басков, которого СМИ зовут завидным женихом российского шоу-бизнеса, рассказал журналистам об интиме с "королевой шпагатов", скандальной балериной Анастасией Волочковой.

Как пишет "Дни.ру", двухлетний роман с артисткой был едва ли не самым ярким в насыщенной личной жизни певца.

Николай Басков, Анастасия Волочкова

Николай Басков, Анастасия Волочкова

Фото: mk.ru

"Думаю, у Насти со мной в свое время был лучший в жизни отдых на Мальдивах", - похвастался певец, когда журналисты заговорили о Волочковой, которая сегодня без конца хвалится в Instagram отдыхом у океана.

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Когда же у певца напрямую спросили, был ли у пары секс, он заверил, что был, к тому же назвал Волочкову "очень горячей" девушкой.

"Все у нас было! Мы же не бесполые создания, а живые люди! Волочкова, кстати, очень горячая, неподражаемая девушка", - заявил артист.

Насколько известно, роман Баскова и Волочковой продлился около двух лет, после чего пара рассталась, однако сегодня знаменитости остаются друзьями. В сети хранится множество архивных фотографий, на которых они запечатлены вместе. В том числе и на Мальдивах.

''Все у нас было'': Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

Фото: mv.org.ua

''Все у нас было'': Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

Фото: life.ru

''Все у нас было'': Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

Фото: kp.ru

''Все у нас было'': Басков откровенно рассказал о сексе с Волочковой

Фото: onlynew.info

Как писал ранее OBOZREVATEL, певец Николай Басков рассказал о том, как его пристыдила певица Алла Пугачева. Она упрекнула его из-за того, что он не подарил ей дорогие украшения. Забавная ситуация произошла на юбилее артистки.

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Персоны
Николай БасковАнастасия Волочкова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнессплетниНовости России
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Semenov Igor
Semenov Igor
Видно Басков любитель общественных туалетов....
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Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
Против такой кобылы, Коля как мальчик...
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