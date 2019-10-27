"Впаривают мусор!" Секс-скандал с Малаховым получил громкое продолжение

Звезда российского сериала "Универ" Наталья Рудова призвала поклонников бойкотировать шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, который обвинил ее в занятии эскортом.

36-летняя актриса выложила в Instagram-stories гневный пост, в котором раскритиковала эфир, где были описаны расценки на интимные услуги популярных блогерш (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Помните: не телевидение управляет нами, а мы — люди — им! Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в YouTube или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение, в данном случае "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, они закроются! Им нужны рейтинги, рейтинги делаем им мы — люди, и если мы все дружно перестанем это смотреть хотя бы из уважения к себе — потому что они нас не уважают, раз считают, что могут нам впаривать мусор! Так вот, если мы все объединимся, то их закроют!" — призвала Рудова.

Пост Рудовой instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова instagram.com/rudovanata

Позднее Рудова опубликовала в своем профиле видео, на котором она отправляет жалобу на выпуск шоу "Прямой эфир" на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.

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