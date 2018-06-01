"Возможно, я старомодна, но..." Лобода раскрыла интимные подробности родов

Украинская поп-певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

Как отметила певица в беседе с "КП в Украине", роды она считает очень интимным процессом, в котором не место кому-либо кроме матери и специалистов.

"В Лос-Анджелес я уехала намеренно на седьмом месяце беременности. Рожала в одном из лучших госпиталей и в восторге от уровня медицинских услуг. Малышка родилась весом 3 кг 200 г и ростом 48 см", - рассказала она.

По словам Лободы, в Лос-Анджелесе ее поддерживали члены семьи и лишь самые близкие люди.

"Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", - продолжила певица.

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Отметила в своем интервью артистка и уровень обслуживания в зарубежной клинике.

"Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта - до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - вспомнила она.

🕊good morning 🕊 Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 30 Май 2018 в 1:22 PDT

Отмечается, что артистка наотрез отказалась отвечать на вопросы об отце, предпочла утаить и тот момент, как назвала вторую дочь, однако ответила на другие вопросы о ребенке.

Вскоре Лобода намерена вернуться к работе, и это якобы не станет проблемой в процессе воспитания дочери.

"Вы знаете, я не из тех, кто воспитывает. Ну по крайней мере в классическом понимании. Дети настолько мудры, что они считывают информацию с родителей, и именно пример их поступков, мне кажется, является основой для формирования личности", - пояснила она.

Ближайшие несколько месяцев, несмотря на рабочий график, исполнительница действительно намерена кормить дочь грудью.

"С Евочкой (первой дочерью - Ред.) у меня был такой же сумасшедший график. Но мы справились. Шесть месяцев Ева получала все в нужное время в нужном месте. Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с малышкой", - подчеркнула она.

При этом Лобода не стала отрицать, что считает себя хорошей мамой.

Напомним, на страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Линдеманна используется "для отвода глаз".

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