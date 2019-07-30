Возлюбленный Лорак показал интимное фото с певицей

Украинский продюсер Егор Глеб показал снимок, на котором целуется с девушкой, похожей на певицу Ани Лорак.

Соответствующее фото опубликовано на странице 90210.group в Instagram, выполненное в черно-белом цвете, где можно рассмотреть силуэт артистки, хотя лицо решили не показывать.

Однако позже сама Лорак продемонстрировала, как позировала в той самой студии, пообещав поклонникам сюрприз. "Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?" – подписала она под снимком.

Парочка целуется на камеру instagram/ 90210.group

Фанаты сразу предположили, что между Глебом и Лорак роман, хотя ранее певицу подозревали в связях с другими знаменитостями, среди которых был и российский артист Сергей Лазарев. Однако некоторые не были уверены, что это именно Ани, хотя кроссовки на двух фото – идентичные.

"Счастья, любимые", "Шикарно", " Мне кажется, что это не Каролина, кроссовки разные. На двух фото ну", "Это Каролина и Егор", – прокомментировали пользователи.

Ани Лорак instagram/anilorak/

Студия 90210 instagram/ 90210.group

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак порадовала поклонников новыми фотографиями, однако многих озадачил внешний вид певицы. В сети предположили, что ее лицо выглядит странно, потому что артистка плакала.

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