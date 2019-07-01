Вместе с детьми: Пугачева и Галкин внезапно покинули Россию

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию.
Об этом свидетельствуют фото и видео, которые опубликовали в Instagram на фан-страницах Пугачевой. Сам Галкин также на личном аккаунте поделился роликом с Аллой, и детьми Лизой и Гарри (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, звездное семейтсво, судя по постам в социальной сети, отправилось в Юрмалу, где планирует снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.
Особняк, который арендуют для отдыха Пугачева и Галкин, согласно информации, обнародованной в СМИ, расположен рядом с виллой знаменитой певицы Лаймы Вайкуле. Месяц проживания стоит около 100 тысяч евро без учета стоимости работы обслуживающего персонала.
Отметим, в Юрмалу примадонна и Галкин прибыли поездом, при чем в персональном вагоне Пугачевой. Семейство приехало на машине прямо на перрон, что возмутило многих их поклонников, которые указали, что "Пугачеву провожают торжественнее, чем Путина".
Как приятно видеть счастливую Аллочку😍😍😍 Наше солнышко 🌞 Хорошего отдыха 🌊⛅❤ @alla_orfey #Alla #pugacheva #love #primadonna #queen #woman #sign #signer #forever #family #Алла #Пугачева #АллаПугачева #Примадонна #охужэтиножки #ножки #ееногисведутсумавсех #ножкиАллы #женаАлла#певица #женаКиркорова #любовь #охужэтаалла #любовьпохожаянасон #ееулыбка #Киркоров #шоубизнес #эстрада#❤💫
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывший супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров поехал в Бурятию на гастроли, где отличился подобной "барской" выходкой. Когда Киркоров сходил с поезда, прямо на перроне его ждал персональный автомобиль. Правда, фанатов не было.
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