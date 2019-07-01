Вместе с детьми: Пугачева и Галкин внезапно покинули Россию

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию.

Об этом свидетельствуют фото и видео, которые опубликовали в Instagram на фан-страницах Пугачевой. Сам Галкин также на личном аккаунте поделился роликом с Аллой, и детьми Лизой и Гарри (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, звездное семейтсво, судя по постам в социальной сети, отправилось в Юрмалу, где планирует снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Особняк, который арендуют для отдыха Пугачева и Галкин, согласно информации, обнародованной в СМИ, расположен рядом с виллой знаменитой певицы Лаймы Вайкуле. Месяц проживания стоит около 100 тысяч евро без учета стоимости работы обслуживающего персонала.

Отметим, в Юрмалу примадонна и Галкин прибыли поездом, при чем в персональном вагоне Пугачевой. Семейство приехало на машине прямо на перрон, что возмутило многих их поклонников, которые указали, что "Пугачеву провожают торжественнее, чем Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывший супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров поехал в Бурятию на гастроли, где отличился подобной "барской" выходкой. Когда Киркоров сходил с поезда, прямо на перроне его ждал персональный автомобиль. Правда, фанатов не было.

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