Звезда "Вар'яти-шоу" впервые станет отцом. Фото

Сплетни 15:41, 18.06.2020 Обновлено: 15:44, 18.06.2020

Актер "Вар’яти-шоу", 32-летний Владимир Жогло, который месяц назад женился на своей девушке Ирине, вскоре станет отцом.

О том, что его супруга беременна, стало известно совсем недавно. Подтверждением этому послужили фото, которые Ирина опубликовала в Facebook. На снимках девушка с округлившимся животиком.

Facebook Ирины Жогло
Facebook Ирины Жогло

Жогло уже рассказывал в своих интервью, что хочет большую семью. Его мечта – трое детей.

"Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал, – рассказал Владимир. – Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – или Матвей, или Максим", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как за 10 лет изменились актеры "Вар'яти-шоу".

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