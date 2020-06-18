Звезда 'Вар'яти-шоу' впервые станет отцом. Фото

Актер "Вар’яти-шоу", 32-летний Владимир Жогло, который месяц назад женился на своей девушке Ирине, вскоре станет отцом.

О том, что его супруга беременна, стало известно совсем недавно. Подтверждением этому послужили фото, которые Ирина опубликовала в Facebook. На снимках девушка с округлившимся животиком.

Facebook Ирины Жогло

Facebook Ирины Жогло

Жогло уже рассказывал в своих интервью, что хочет большую семью. Его мечта – трое детей.

"Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал, – рассказал Владимир. – Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – или Матвей, или Максим", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как за 10 лет изменились актеры "Вар'яти-шоу".