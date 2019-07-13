Виторган закрутил новый роман: появилась реакция Собчак

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, выложила в свою Instagram-stories провокационное фото.
На нем 37-летняя звезда позирует в бюстгальтере зеленого цвета.
В сети предположили, что таким образом Собчак отреагировала на пост Виторгана, который поздравил с джнем рождения в stories свою якобы новую возлюбленную – 28-летнюю актрису Нино Нинидзе.
Ксения Собчак
instagram.com/xenia_sobchak
Отметим, что Максим Виторган разместил романтичное фото девушки, которая позирует за тонкой занавеской на фоне заката.
"С днем рождения, ребенок", – подписал по-грузински кадр 46-летний актер.
Нино Нинидзе
instagram.com/mvitorgan
В частности смелое фото Ксении Собчак прокомментировала блогер Лена Миро.
"У Ксении Собчак бомбануло: ее сторис тут же заполнились прыщавыми сиськами наперевес. Ксюш, ты реально считаешь, что твои сомнительные прелести перевесят?" – отреагировала Миро на кадр Собчак, которая рассталась с Виторганом после знакомства с режиссером Константином Богомоловым.
Отметим, что Максим Виторган и Нино Нинидзе пока что никак не комментировали слухи о своем якобы романе. Нинидзе недавно развелась с мужем, от которого растит четырехлетнего сына.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально расстались в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Недавно Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
После Максим Виторган закрутил новый роман актрисой Нино Нінідзе.
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