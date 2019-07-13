Виторган закрутил новый роман: появилась реакция Собчак

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак, которая развелась с актером Максимом Виторганом, выложила в свою Instagram-stories провокационное фото.

На нем 37-летняя звезда позирует в бюстгальтере зеленого цвета.

В сети предположили, что таким образом Собчак отреагировала на пост Виторгана, который поздравил с джнем рождения в stories свою якобы новую возлюбленную – 28-летнюю актрису Нино Нинидзе.

Ксения Собчак instagram.com/xenia_sobchak

Отметим, что Максим Виторган разместил романтичное фото девушки, которая позирует за тонкой занавеской на фоне заката.

"С днем рождения, ребенок", – подписал по-грузински кадр 46-летний актер.

Нино Нинидзе instagram.com/mvitorgan

В частности смелое фото Ксении Собчак прокомментировала блогер Лена Миро.

"У Ксении Собчак бомбануло: ее сторис тут же заполнились прыщавыми сиськами наперевес. Ксюш, ты реально считаешь, что твои сомнительные прелести перевесят?" – отреагировала Миро на кадр Собчак, которая рассталась с Виторганом после знакомства с режиссером Константином Богомоловым.

Отметим, что Максим Виторган и Нино Нинидзе пока что никак не комментировали слухи о своем якобы романе. Нинидзе недавно развелась с мужем, от которого растит четырехлетнего сына.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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