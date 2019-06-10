Винник вышел на сцену со своей "тайной женой": подробности

Украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник показал публике свою "тайную жену". Так, артист выступил с сольным концертом в Луцке, где вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюне.

Примечательно, что именно 44-летнюю Таисию Сватко, однокурсницу артиста, нередко принимают за его избранницу. Сам же артист, как пишет агентство "Волинські новини", называл на сцене бэк-вокалистку "чарівною квіткою".

Олег Винник и Таисия Сватко Волинські новини

В Луцке, как пишет источник, Таюне исполнила три композиции и впечатлила зрителей не только вокальными данными, но и своей внешностью.

Напомним, слухи о тайном браке Олега Винника гуляют в сети уже не первый год. К тому же жители села Вербовка Черкасской области, где родился артист, утверждают, что он женился еще в начале 90-х, а свадьбу гуляли "на два села".

Таюне Волинські новини

Таисия Сватко Волинські новини

Также распространялась информация, что Винник с женой воспитывают сына-подростка, который сейчас учится в одном из европейских вузов. Сам же артист свою личную жизнь не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о решении Винника пойти в политику. Позже Олег Винник рассказал, что не планирует становиться политиком, однако ему предлагали миллионы долларов за решение баллотироваться в президенты. Сам музыкант отметил, что только легкомысленный человек способен уйти в политику ради денег.

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