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Винник вышел на сцену со своей "тайной женой": подробности

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник показал публике свою "тайную жену". Так, артист выступил с сольным концертом в Луцке, где вышел на сцену со своей бэк-вокалисткой Таисией, более известной под сценическим именем Таюне.

Примечательно, что именно 44-летнюю Таисию Сватко, однокурсницу артиста, нередко принимают за его избранницу. Сам же артист, как пишет агентство "Волинські новини", называл на сцене бэк-вокалистку "чарівною квіткою".

Олег Винник и Таисия Сватко

Олег Винник и Таисия Сватко

Волинські новини

В Луцке, как пишет источник, Таюне исполнила три композиции и впечатлила зрителей не только вокальными данными, но и своей внешностью.

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Напомним, слухи о тайном браке Олега Винника гуляют в сети уже не первый год. К тому же жители села Вербовка Черкасской области, где родился артист, утверждают, что он женился еще в начале 90-х, а свадьбу гуляли "на два села".

Таюне

Таюне

Волинські новини

Таисия Сватко

Таисия Сватко

Волинські новини

Также распространялась информация, что Винник с женой воспитывают сына-подростка, который сейчас учится в одном из европейских вузов. Сам же артист свою личную жизнь не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о решении Винника пойти в политику. Позже Олег Винник рассказал, что не планирует становиться политиком, однако ему предлагали миллионы долларов за решение баллотироваться в президенты. Сам музыкант отметил, что только легкомысленный человек способен уйти в политику ради денег.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Олег Винник
Теги
шоу-бизнессплетни
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