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"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов

1.4т Читать материал на украинском

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками странным фото, на котором она позирует словно без ноги.

В сети неоднозначно отреагировали на снимок артистки, который она опубликовала на личной странице в Instagram.

Так, Анна позировала в черном купальнике и шелковом халате поверх него. Подол халата неудачно прикрыл ее правую ногу, из-за чего на фото создается впечатление, что конечность у артистки отсутствует.

Анна Семенович

Анна Семенович

sm-news.ru

Фанаты Семенович написали в комментариях о том, что ее снимок – неудачный. Некоторые также отметили, что певице не стоило выкладывать на всеобщее обозрение подобные фото.

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Семенович показала фото "без ноги"

Семенович показала фото "без ноги"

Instagram @ann_semenovich

"Где нога? Странное фото", – отметили поклонники артистки.

"Неудачный снимок. На фотографии мы видим одноногого инвалида. Это плохо", – указали другие.

"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов
"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов
"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов
"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов
"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов
"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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Персона
Анна Семенович
Теги
шоу-бизнес Новости России
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