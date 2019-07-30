"Видим инвалида": фото Семенович без ноги озадачило фанатов

39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович поделилась с поклонниками странным фото, на котором она позирует словно без ноги.

В сети неоднозначно отреагировали на снимок артистки, который она опубликовала на личной странице в Instagram.

Так, Анна позировала в черном купальнике и шелковом халате поверх него. Подол халата неудачно прикрыл ее правую ногу, из-за чего на фото создается впечатление, что конечность у артистки отсутствует.

Анна Семенович sm-news.ru

Фанаты Семенович написали в комментариях о том, что ее снимок – неудачный. Некоторые также отметили, что певице не стоило выкладывать на всеобщее обозрение подобные фото.

Семенович показала фото "без ноги" Instagram @ann_semenovich

"Где нога? Странное фото", – отметили поклонники артистки.

"Неудачный снимок. На фотографии мы видим одноногого инвалида. Это плохо", – указали другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя певица и российская секс-бомба Анна Семенович устроила скандал в сети, попросив своих поклонников не лезть в ее жизнь и "засунуть свое мнение в з*дницу".

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