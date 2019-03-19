Веру Брежневу заподозрили в романе с судьей ''Голосу країни-9''

Поклонники певицы Веры Брежневой заговорили о проблемах в ее отношениях с супругом, продюсером Константином Меладзе. По мнению некоторых, знаменитость даже закрутила тайных роман с молдавским певцом Даном Баланом, судьей вокального проекта "Голос країни-9".

Поводом для подобных дискуссий стал ролик, который Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram. Эпизод совместного клипа с Даном Баланом некоторых подтолкнул к мысли, что артистка, предпочитающая скрывать свою личную жизнь, неравнодушна к певцу. Масла в огонь подлил и ее неоднозначный комментарий.

Фото: instagram.com

"Мы не знаем, что нас ожидает… Поэтому нужно проживать каждый момент нашей жизни", - написала под видео Брежнева.

Ранее Вера Брежнева и Дан Балан выпустили два совместных клипа - на песни "Лепестками роз" и "Наше лето". Несмотря на то, что вышеупомянутый ролик был опубликован еще в 2017 году, певица по какой-то причине решила напомнить о нем в соцсети.

Подписчики артистки тут же отреагировали на пост в комментариях, так как рассмотрели семейную драму.

"Как Константин на это смотрит", "С Меладзе уже все", "Дан хорош, конечно, но подумайте о муже", - написали под постом.

Эти и многие другие комментарии фолловеров Вера Брежнева предпочла оставить без ответа.

Как писал ранее OBOZREVATEL, продюсер Александр Ягольник вспомнил любопытный факт о певице Вере Брежневой, экс-участнице группы "ВИА Гра", которая в одном из своих интервью заявила, что никогда не была украинской певицей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!