Вернется на экраны? Стало известно о заманчивом предложении для Меган Маркл

Создатели сериала "Форс-мажоры" намерены уговорить герцогиню Сассекскую Меган Маркл, жену принца Гарри вернуться на съемки.

Как сообщает Вazaar, ради семейного счастья она отказалась от актерской карьеры и уверяет, что ни о чем не жалеет, однако продюсеры хотят, чтобы она снялась хотя бы еще в одном эпизоде.

"Создатели сериала "Форс-мажоры" (Suits) намерены уговорить Маркл сыграть в еще одном эпизоде шоу и ненадолго появиться на экране — правда, не просто ради рейтингов, а с благой целью. Благодаря популярности герцогини Сассекской продюсеры NBC хотят собрать несколько миллионов долларов, чтобы отдать их на благотворительность", – сказано в сообщении.

Уточняется, что персонаж Меган — юрист Рейчел Зейн — тоже будет беременной, потому что ее сюжетная линия завершилась свадьбой с Майком Россом, после которой герои переехали в Сиэтл.

По данным источника, продюсеры готовы заплатить герцогине за несколько минут экранного времени от двух до шести миллионов долларов.

"Мы заняли бы герцогиню всего на полдня или даже меньше", — заявил представитель NBC.

Меган Маркл в "Форс мажорах" кадр из сериала

Как сообщал OBOZREVATEL, Маркл ранее определилась с больницей, в которой планирует рожать первенца. По данным СМИ, это может произойти в госпитале Фримлеи-Парк в графстве Суррей.