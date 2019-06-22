"Верх цинизма": российские звезды резко обвинили отравленного Алибасова

Российские звезды заподозрили во лжи отравившегося средством "Крот" продюсера Бари Алибасова.

Филипп Киркоров, Эвелина Бледанс и Артур Гаспарян выразили мнение, что солист группы "На-На" мог инсценировать свою госпитализацию ради пиара. Об этом они высказались в интервью НТВ.

В частности знаменитости подчеркивают, что уже через 2,5 недели после реанимации продюсер появился перед изумленной публикой с виду практически невредимый.

Филипп Киркоров вспоминает события двухнедельной давности. Он давал интервью, как вдруг все новостные ленты запестрели заголовками: "Бари Алибасов умер". Король эстрады так расстроился, что потерял дар речи. Позже выяснилось, что это была "утка", но Киркоров до сих пор рвет и мечет и хочет посмотреть в глаза тому, кто пустил этот слух.

Филипп Киркоров ntv.ru

Для Эвелины Бледанс отравление Алибасова так и вовсе история с душком от начала и до конца. Актриса подозревает, что это умело срежиссированный спектакль. Ведь как иначе объяснить такой бурный поток новостей о состоянии здоровья Бари Алибасова, причем порой очень неправдоподобных и высосанных из пальца. Бледанс предполагает: Алибасов сам заварил кашу с собственным отравлением.

Эвелина Бледанс ntv.ru

Пока Алибасов лежал в реанимации, его сын вел себя странно: рассылал всем видео и фото с едва живым продюсером — как будто хотел доказать, что знаменитый отец действительно отравился и за его жизнь борются врачи.

Бари Алибасов с сыном ntv.ru

Алибасов-младший радостно докладывал: папа после медикаментозного сна не при памяти, считает, что на дворе 70-е годы прошлого века, и он находится в Сочи с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Но кто знает, может Алибасов и умрет через несколько дней, добавлял наследник. Но вот он живой и уже разгуливает по своей 9-комнатной квартире в центре Москвы с любимым котом Чучей на руках. Видео с выздоровевшим продюсером выложил музыкальный критик Артур Гаспарян. Он одним из первых наведался к Алибасову.

Бари Алибасов ntv.ru

На первый взгляд Бари Алибасов выглядит как обычно: бодро передвигается на своих двоих, речь у продюсера связная, да и чувство юмора как всегда при нем. Гаспарян, который собаку съел на пиаре знаменитостей, уверен: в истории с отравлением Алибасова много несостыковок.

Артур Гаспарян: "Нигде нет выписывания из больницы через две недели. Это немножко не уложилось. То есть если это действительно какой-то розыгрыш, то тут можно сказать, что его авторы немножко просчитались. Есть вещи, которые выглядят в принципе странно, включая сами фотографии Бари Алибасова из палаты. Никто не давал официальной информации, однако вся пресса заполнена источниками и ссылками на медицинских работников".

Гаспарян вспоминает: когда Борис Моисеев загремел с инсультом на больничную койку, о его состоянии докладывали врачи. Или когда Николай Караченцов чудом остался жив в страшной автомобильной аварии, хирурги отчитывались об экстренно проведенной актеру операции. А в случае с Алибасовым — тишина.

Бари Алибасов ntv.ru

Врачи-гастроэнтерологи тоже сомневаются, что Алибасова могли так быстро выписать из больницы. Ведь со слов пресс-службы продюсера, он получил ожог пищевода четвертой степени и ожог желудка второй степени. Не верят врачи и в то, что Алибасов потерял память после медикаментозного сна. А то, что после отравления Алибасов говорит, как и прежде, для врачей и вовсе загадка. Ведь даже если продюсер хлебнул совсем немного средства для прочистки труб, он все равно обжег бы дыхательные пути.

Артура Гаспаряна больше всего веселит "сериал про кота Алибасова" — канадского сфинкса Чучу. Пока продюсер "спал", его пресс-служба бодрствовала и каждый день выдавала новости о потерявшемся домашнем питомце.

Бари Алибасов ntv.ru

Артур Гаспарян: "Там появлялись какие-то коты сбежавшие — не сбежавшие, которых потом подкидывали, но никто не видел этих подкидышей, за которых отдавали 800 тысяч рублей. Ребята делают пиар, исходя из тех наставлений и учений, на которые их Бари Алибасов годами натаскивал, и это абсолютно стилистика Бари Алибасова".

Гаспарян не сомневается: "Если в итоге окажется, что отравление Алибасова — это всего лишь спектакль, то пострадает репутация всех, кто поддерживал этот вымысел. Ведь так нагло врать коллегам, друзьям и всей стране, изображать смертельное отравление ради того, чтобы у группы "На-На" прибавилось концертов, — это верх цинизма".

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