Певица Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с российской примадонной Аллой Пугачевой. Артистка объяснила, как находит взаимопонимание с примадонной.

По ее словам, Вайкуле и Пугачева, несмотря на близкую дружбу, так и не смогли спеть дуэтом. При этом в шоу "Вечерний Ургант" она отметила, что работать им вместе весьма легко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле Домашний Очаг

"У нас какая-то химия происходит, мы два Овна", – указала Вайкуле.

Вайкуле также ответила, что в будущем все же рассматривается возможность их с Пугачевой дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле возмутили сеть совместным видео.

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