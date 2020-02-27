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27 февраля • обновлено в 21:46
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Вайкуле разоткровенничалась об отношениях с Пугачевой

2.2т
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Певица Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с российской примадонной Аллой Пугачевой. Артистка объяснила, как находит взаимопонимание с примадонной.

По ее словам, Вайкуле и Пугачева, несмотря на близкую дружбу, так и не смогли спеть дуэтом. При этом в шоу "Вечерний Ургант" она отметила, что работать им вместе весьма легко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

Домашний Очаг

"У нас какая-то химия происходит, мы два Овна", – указала Вайкуле.

Вайкуле также ответила, что в будущем все же рассматривается возможность их с Пугачевой дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле возмутили сеть совместным видео.

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Автор
Ева Романова
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