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"В штанах как встало все, так и стоит!" Скандальный Алибасов сделал интимное признание

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Российский продюсер Бари Алибасов впервые вышел в свет после отравления и рассказал журналистам о своей интимной жизни. Это произошло на музыкальном фестиваля "Жара" в Баку.

На вопрос журналистов "Дни.ру", повлияла ли тяжелая болезнь на его потенцию, лидер группы "На-На" ответил, что по прежнему продолжает исправно отдавать супружеский долг своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!" – разоткровенничался Алибасов.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

dnpr.com.ua

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Кроме того, 72-летний артист опроверг слухи, что его отравление является фейком:

"Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Азербайджан Баку
Теги
Фестиваль звезды
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