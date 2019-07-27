"В штанах как встало все, так и стоит!" Скандальный Алибасов сделал интимное признание

Российский продюсер Бари Алибасов впервые вышел в свет после отравления и рассказал журналистам о своей интимной жизни. Это произошло на музыкальном фестиваля "Жара" в Баку.

На вопрос журналистов "Дни.ру", повлияла ли тяжелая болезнь на его потенцию, лидер группы "На-На" ответил, что по прежнему продолжает исправно отдавать супружеский долг своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было. Наверное, потому что "Крот" я пил ртом, а не членом. Он как исправно всю жизнь работал, так и работает. Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно!" – разоткровенничался Алибасов.

Бари Алибасов dnpr.com.ua

Кроме того, 72-летний артист опроверг слухи, что его отравление является фейком:

"Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое". Плюньте в лицо тем, кто считает это пиаром. Эти слухи идиоты распускают".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.

Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

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