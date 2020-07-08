В сети рассказали о романе Лукашенко с 23-летней "Мисс Беларусь": кто она и как выглядит

В сети заговорили о романе президента Беларуси Александра Лукашенко с 23-летней моделью и обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич.

Так, анонимный источник рассказал Telegram-каналу "НеМалахов", что у 65-летнего Лукашенко с Василевич серьезные отношения.

Вероятно, причиной слухов стали частые совместные выходы в свет модели и президента. Источник указал, что это уже не первый роман Лукашенко с молодыми девушками: у него якобы были романтические отношения с белорусской моделью Дарьей Шманай, певицей Ириной Дорофеевой и другими.

Мария Василевич и Александр Лукашенко udf.by

В настоящее время Василевич, помимо модельной карьеры также ведет политическую деятельность и является депутатом парламента Беларуси. Интересно, что все молодые фаворитки Лукашенко по его инициативе были приняты на высокие должности в государственных органах.

Telegram-канал "НеМалахов"

Отметим, Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ. С начала лета 2010 года Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!".

Мария Василевич и Александр Лукашенко udf.by

В 2018 Василевич стала победительницей конкурса "Мисс Беларусь". В состязании "Мисс мира" она получила титул "Мисс мира Европа" и вошла в финальную пятерку участниц.

Лукашенко с сыном Николаем и Марией Василевич udf.by

Лукашенко удостоил девушку премии "За духовное возрождение" – за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

udf.by

Как выглядит молодая "любовница" Лукашенко

Instagram Марии Василевич

Instagram Марии Василевич

Instagram Марии Василевич

Instagram Марии Василевич

Instagram Марии Василевич

Мария Василевич и Александр Лукашенко udf.by

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, которому в 2019 году исполнилось 65 лет, показал, как он развлекается в окружении девушек.