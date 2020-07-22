В сети появились слухи о внебрачном ребенке Харламова: кто может быть матерью

Пользователи сети начали обсуждать возможное отцовство Гарика Харламова, который разводится со своей супругой Кристиной Асмус.

После высказывания его предполагаемой любовницы, блогерши Яны Кошкиной о детях, ее подписчики в Instagram начали распространять слухи о том, что у них с Харламовым вскоре может родиться ребенок.

Так, модель опубликовала на личной странице фото, загадочно подписав его – она намекнула, что занимается выбором коляски для будущего малыша.

Instagram Яны Кошкиной

"Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать", – написала Кошкина.

Поклонники поинтересовались у блогерши, беременна ли она. Другие же предположили, что отцом ребенка является Харламов.

"А у вас есть ребенок? Гарик постарался?" – предположили фолловеры.

Instagram Яны Кошкиной

Instagram Яны Кошкиной

Instagram Яны Кошкиной

Instagram Яны Кошкиной

Отметим, пока ни Яна Кошкина, ни Гарик Харламов, ни его бывшая жена Кристина Асмус пока не опровергли эти слухи.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Гарик мог уйти от жены к скандальной телеведущей и блогерше Яне Кошкиной. Отмечается, что причиной слухов об их романе стала вечеринка по случаю дня рождения гимнастки и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Якобы Харламов на празднике откровенно заигрывал с Кошкиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.