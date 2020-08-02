В сеть попало откровенное фото "беременной" Насти Каменских
Фанаты опубликовали в сети фотографию "беременной" украинской певицы Насти Каменских.
Снимок, сделанный с помощью фотошопа, появился на одном из фан-аккаунтов NK и рэпера Алексея Потапенко в Instagram.
Пользователи сети использовали обложку журнала Photo, для которой снялась во время беременности французская модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя. Фанаты Каменских просто "приделали" лицо украинской артистки к телу Кунаки.
Отметим, Тина Кунаки согласилась на откровенную фотосессию для глянца Photo на 9-месяце беременности.
Как писал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.