В сеть попало откровенное фото "беременной" Насти Каменских

Сплетни 21:16, 2.08.2020 Обновлено: 21:25, 2.08.2020

Фанаты опубликовали в сети фотографию "беременной" украинской певицы Насти Каменских.

Снимок, сделанный с помощью фотошопа, появился на одном из фан-аккаунтов NK и рэпера Алексея Потапенко в Instagram.

Пользователи сети использовали обложку журнала Photo, для которой снялась во время беременности французская модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя. Фанаты Каменских просто "приделали" лицо украинской артистки к телу Кунаки.

"Беременная" Настя Каменских.
instagram.com/potupinastyaf
"Беременная" Настя Каменских.
instagram.com/potupinastyaf

Отметим, Тина Кунаки согласилась на откровенную фотосессию для глянца Photo на 9-месяце беременности.

Тина Кунаки, оригинал фото.
jetsetter.ua
Тина Кунаки.
jetsetter.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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