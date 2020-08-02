В сеть попало откровенное фото "беременной" Насти Каменских

Фанаты опубликовали в сети фотографию "беременной" украинской певицы Насти Каменских.

Снимок, сделанный с помощью фотошопа, появился на одном из фан-аккаунтов NK и рэпера Алексея Потапенко в Instagram.

Пользователи сети использовали обложку журнала Photo, для которой снялась во время беременности французская модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя. Фанаты Каменских просто "приделали" лицо украинской артистки к телу Кунаки.

"Беременная" Настя Каменских. instagram.com/potupinastyaf

"Беременная" Настя Каменских. instagram.com/potupinastyaf

Отметим, Тина Кунаки согласилась на откровенную фотосессию для глянца Photo на 9-месяце беременности.

Тина Кунаки, оригинал фото. jetsetter.ua

Тина Кунаки. jetsetter.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.