В сеть попало откровенное фото "беременной" Насти Каменских
Фанаты опубликовали фото "беременной" NK. Instagram Насти Каменских
Фанаты опубликовали в сети фотографию "беременной" украинской певицы Насти Каменских.
Снимок, сделанный с помощью фотошопа, появился на одном из фан-аккаунтов NK и рэпера Алексея Потапенко в Instagram.
Пользователи сети использовали обложку журнала Photo, для которой снялась во время беременности французская модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя. Фанаты Каменских просто "приделали" лицо украинской артистки к телу Кунаки.
"Беременная" Настя Каменских. instagram.com/potupinastyaf
"Беременная" Настя Каменских. instagram.com/potupinastyaf
Отметим, Тина Кунаки согласилась на откровенную фотосессию для глянца Photo на 9-месяце беременности.
Тина Кунаки, оригинал фото. jetsetter.ua
Тина Кунаки. jetsetter.ua
Как писал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.