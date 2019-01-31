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''Уже можно поздравить'': Никитюк засветила обручальное кольцо

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская телезвезда, ведущая и блогер Леся Никитюк засветила перед публикой кольцо, которое напоминает обручальное.

Украшение, которое Леся надела на указательный палец правой руки, спровоцировало бурную реакцию в сети. Снимок Леся опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка похвасталась фотографиями из одного из самых дорогих и необычных ресторанов мира — заведение находится под водой на глубине 6 метров. Некоторые поклонники Никитюк предположили, что именно в таком нестандартном месте и состоялась помолвка Леси с ее возлюбленным.

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Другие же просто поздравили телеведущую с радостным событием. При этом сама артистка никак не прокомментировала слухи о скором замужестве.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

''Уже можно поздравить'': Никитюк засветила обручальное кольцо

''Уже можно поздравить'': Никитюк засветила обручальное кольцо

''Уже можно поздравить'': Никитюк засветила обручальное кольцо

Отметим, Никитюк тщательно скрывает свою личную жизнь от публики. Известно только, что 31-летняя телеведущая встречается с киевским бизнесменом, который живет в соседней квартире рядом с Лесей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская телеведущая и экс-участница шоу "Танці з зірками” Леся Никитюк показала, как она отдыхала в Арабских Эмиратах и поделилась с подписчиками в Instagram тонкостями местного шоппинга.

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Тема
новости Украины
Персона
Леся Никитюк
Тег
шоу-бизнес
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