"Увела бизнесмена у беременной": всплыли скандальные детали о победительнице "Холостяка"

В сети появилась информация, что топ-менеджер "Газпром-Медиа" Владимир Чопов бросил беременную художницу ради свадьбы с победительницей российского шоу "Холостяк" Дарьей Клюкиной.

Издание "СтарХит" распространило соответствующие данные со ссылкой на непроверенные источники, уточнив, что скандальные детали всплыли после того, как пара сыграла пышную свадьбу и отправилась в медовый месяц в Сорренто.

Клюкина вышла замуж за Чопова instagram/klyukina_d

"Мало кто знает, но около двух лет назад он встречался с художницей Ниной. Дело близилось к свадьбе, но что-то пошло не так, и они расстались", – рассказала журналистам подруга Дарьи.

По неподтвержденным данным, 24-летняя Нина Иванова была супругой Владимира, который якобы завязал отношения с Клюкиной будучи женатым. "Они прятались, пока он окончательно от Нины не ушел. Клюкина с ним с апреля спала", — заявили инсайдеры.

Дарья Клюкина вышла замуж instagram/klyukina_d

Уточняется, что Иванова работает педагогом по рисованию для участников реалити-шоу "ДОМ-2". А Чопов якобы бросил ее на последних сроках беременности. По словам источников, сейчас художница самостоятельно воспитывает дочь и активно делится подробностями. А после рождения ребенка ей захотелось кардинально изменить жизнь и не отвлекаться на новые отношения.

"Мне не нужен рядом кто-то для счастья. О чем я задумываюсь, так это о самореализации. Хочу, чтобы моя дочь мной гордилась, чтобы она росла в среде победителей", — цитирует издание ее заявление.

Эту женщину якобы бросил Чопов Стархит / сторис

Клюкина похвасталась замужеством instagram/klyukina_d

Дарья Клюкина в день свадьбы instagram/klyukina_d

Дарья Клюкина вышла замуж instagram/klyukina_d

Как сообщал OBOZREVATEL, Егор Крид выбрал Дашу на шоу "Холостяк-6" в июле 2018 года. Однако после проекта отношения у них не сложились. Позже стало известно, что новым возлюбленным Клюкиной является топ-менеджер "Газпром-Медиа".

Уже в феврале 2019 года Владимир сделал Даше сюрприз на день рождения, предложив руку и сердце. Свадьба пары состоялась 19 сентября.

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