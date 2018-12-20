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СпортLady

/Сплетни

Уходит к другому? В сети сообщили о разводе Собчак с мужем

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Известная российская российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак разводится со своим мужем, актером Максимом Виторганом.

Так, в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Также один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку. На кокетливое сообщение Собчак, адресованное Константину, Виторган написал: "Это так мило...".

Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram

Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram

Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

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Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram

Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram

Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Помимо этого, подписчики Ксении в Instagram заметили, что на некоторых последних снимках на правой руке Собчак отсутствует обручальное кольцо, которое звезда почти никогда не снимала.

Телеведущая с обручальным кольцом на пальце

Телеведущая с обручальным кольцом на пальце

Instagram-страница Ксении Собчак

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Телеведущая без обручального кольца

Телеведущая без обручального кольца

Instagram-страница Ксении Собчак

Телеведущая без обручального кольца

Телеведущая без обручального кольца

Instagram-страница Ксении Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская певица Ани Лорак официально подала на развод с мужем Муратом Налчаджиоглу. Причиной, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой.

Персоны
Максим ВиторганКсения Собчак
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Зачем о ней писать? Пусть идет куда желает,не первый раз женятся эти " герои".Кому нужны эти дешевые статьи- сплетни?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
забирайте к себе, будет кандидатом ...
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Ну и лошадь эта сочбак . Без макияжа похожа на женщину с дцп 😂
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