Уходит к другому? В сети сообщили о разводе Собчак с мужем

Известная российская российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак разводится со своим мужем, актером Максимом Виторганом.

Так, в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Также один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку. На кокетливое сообщение Собчак, адресованное Константину, Виторган написал: "Это так мило...".

Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Скриншоты из страниц Собчак и Богомолова в Instagram Telegram-канал "Беспощадный пиарщик"

Помимо этого, подписчики Ксении в Instagram заметили, что на некоторых последних снимках на правой руке Собчак отсутствует обручальное кольцо, которое звезда почти никогда не снимала.

Телеведущая с обручальным кольцом на пальце Instagram-страница Ксении Собчак

Телеведущая без обручального кольца Instagram-страница Ксении Собчак

Телеведущая без обручального кольца Instagram-страница Ксении Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская певица Ани Лорак официально подала на развод с мужем Муратом Налчаджиоглу. Причиной, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой.