"Угрожали отправить на кладбище": известный шоумен рассказал о проблемах с экс-женой

Бракоразводный процесс украинского артиста Антина Мухарского с актрисой Снежаной Егоровой негативно сказался на его отношениях с детьми и возможностью проводить с ними время.

Об этом Мухарский рассказал в эфире ObozTV.

"Последний раз я пытался увидеться с детьми в школе. Учителя сказали, что не стоит приходить, поскольку мать запрещает. Но когда я все-таки пришел, дочка рыдала и кричала: "Папа не подходи, а то мама меня убьет", - сообщил писатель.

По его словам, эта ситуация показывает бесправность отцов.

"Мужчины сами себя должны защищать, но как мне себя защитить? Когда я прихожу в службу детей и пишу заявление с просьбой поспособствовать, чтобы я мог приходить в дом к своим детям, чтобы меня из этого дома не гнали, не угрожали отправить меня на кладбище убирать могилы. Я не могу найти ни одного механизма, его не существует. Отец в этой стране бесправен. Матриархат рулит", - подытожил Мухарский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр юстиции Павел петренко заявил, что Мухарскому стоит уплатить алименты, а не атаковать Минюст "голыми" перформансами.