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16 января • обновлено в 11:15
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Участник "Дома 2" выдал историю о поцелуе с Никитой Михалковым

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Скандальный участник "Дома-2" Рустам Солнцев заявил, что его поцеловал российский кинорежиссер Никита Михалков.

"А меня, кстати, целовал сам Никита Михалков. Я парканул мотик у Консерватории, а тут он, краааасивый, огромный. Идёт такой, Бесогон Бесогонище, ну я от неожиданности ему и мяфкнул - Никита, я ваш поклонник. А он мне – "Да ты ж мой хороший…" Приобнял и чмаффф. Как близкого кого-то. Ну как его не любить", - написал Солнцев в Инстаграм.

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Свое признание Рустам Солнцев проиллюстрировал сценой из фильма "Жестокий романс", в которой герой Михалкова страстно целует другого актера.

Рустам Солнцев прославился участием в "Доме 2", и после ухода с проекта продолжил эпатировать публику своим нестандартным поведением. Ходят слухи, что он имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Рустам Солнцев

Рустам Солнцев

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