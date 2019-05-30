У Сергея Лазарева родилась дочь: появились ошеломляющие подробности

В сети всплыли новые подробности о дочери российского певца Сергея Лазарева, рождение которой он якобы тщательно скрывает.

Так, ранее в СМИ сообщили, что малышка появилась на свет в конце мая 2019 года. Позже на Telegram-канале "Только никому" появилась информация, что девочка была рождена еще восемь месяцев назад, в сентябре 2018 года, просто Лазарев хотел скрыть это.

Более того, канал сообщил, что новость обнародовал знаменитый певец и друг Лазарева Филипп Киркоров.

Сергей Лазарев с племянницей Viva

Подчеркнем, что данная информация не является официальной, никакого подтверждения ни от Лазарева, ни от Киркорова не было.

Напомним, впервые информация о том, что Сергей Лазарев во второй раз стал отцом, появилась 26 мая. По слухам, девочку артисту родила суррогатная мать, имя которой он не называет. Сам исполнитель с юмором отреагировал на новости, опровергнув слухи.

Скриншот Telegram-канал "Только никому"

Однако стоит напомнить, что рожденного в 2014 году первенца Никиту Лазареву удалось скрывать на протяжении почти трех лет. Позже Сергей объяснял, что публичность маленькому ребенку ни к чему. По той же самой причине, возможно, сейчас он предпочитает не распространяться о дочери.

"Новые подробности о дочери Сергея Лазарева, говорят, ей уже восемь месяцев. Звучит все это нереально, пока не вспомнишь, что своего первенца Никиту артист скрывал аж три года", — указал анонимный источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время российский секс-символ, 36-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

Также Лазареву приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью Никиты.

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