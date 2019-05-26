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У Лазарева родилась дочь: певец прокомментировал переполох в росСМИ

1.1тЧитать материал на украинском

Российские СМИ сообщили о том, что у певца Сергея Лазарева, который представлял РФ на конкурсе Евровидение и занял там третье место, родилась дочь.

Так, об этом якобы стало известно после музыкальной премии RU.TV-2019. Информацию распространил Telegram-канал "Только никому..." ссылаясь на анонимный источник, который, в свою очередь, узнал о рождении ребенка у Лазарева от его коллег и друзей.

"Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем", — сообщил инсайдер. После этого новость моментально разлетелась по российским СМИ.

Лазарев с племянницей

Лазарев с племянницей

Cosmopolitan

Отметим, позже Сергей Лазарев прокомментировал инцидент изданию "Комсомольская правда", опровергнув слухи.

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"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах – дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов!" – резюмировал Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время российский секс-символ, 36-летний Сергей Лазарев в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Своего сына он скрывал на протяжение двух лет, сейчас Никите 4,5 года.

Также Лазареву приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью Никиты.

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Персона
Сергей Лазарев
Теги
детиНовости Россиишоу-бизнес
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