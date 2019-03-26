"Тяжелая кокаиновая зависимость": СМИ сообщили о серьезных проблемах Ивлеевой

Скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева якобы страдает "тяжелой наркозависимостью", из-за чего неоднократно срывала съемки сериала со своим участием.

Так, по сведениям Telegram-канала "Только никому..." со ссылкой на собственные источники, премьера многосерийной ленты "Туристическая полиция", в которой Ивлеева сыграла главную роль, должна была состояться на несколько месяцев раньше, но была отложена из-за поведения Анастасии. О проблемах у телеведущей также сообщил ряд российских СМИ.

Отмечается, что известная российская ведущая и актриса Ивлеева якобы неоднократно срывала съемки сериала из-за наркотической зависимости. Премьера "Туристической полиции" состоялась в феврале 2019 года, но была запланирована еще на осень 2018-го.

Анастасия Ивлеева Комсомольская правда

По данным СМИ, проект удалось доснять с огромным трудом из-за поведения исполнительницы главной роли, которая постоянно исчезала из поля зрения, опаздывала, отказывалась выходить на связь с продюсерами.

"Продюсеры были готовы закрывать проект — доснимали "на жилах". Причина такого поведения Ивлеевой – проста, как три копейки. Настя очень любит "снег". Тяжелая кокаиновая зависимость Ивлеевой ставит под вопрос ее карьерные перспективы, продюсеры очень это не любят", – утверждают в Telegram-канале.

Анастасия Ивлеева Telegram-канала "Только никому..."

Артистка эту информацию пока не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

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