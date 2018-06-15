"Тварь и подонок": Пугачева обрушилась на Малахова из-за бывшего любовника

Эстрадная певица Алла Пугачева обрушилась с оскорблениями на российского телеведущего Андрея Малахова, который пригласил в программу своего шоу "Привет, Андрей!" ее бывшего любовника, композитора Сергея Челобанова.

Как отмечает "Собеседник", возмутили Пугачеву так называемые воспоминания Челобанова о бывшей возлюбленной. В частности, заявления, что якобы он может являться генетическим отцом детей, которых сегодня певица воспитывает с юмористом Максимом Галкиным.

Сергей Челобанов и Алла Пугачева Фото: uznayvse.ru

Как сообщает источник, Сергей Челобанов давно пристрастился к алкоголю и с удовольствием принял предложение Малахова поделиться на телевизионном шоу воспоминаниями о Пугачевой.

Во время передачи Челобанов заявил, что фактически может являться биологическим отцом двойняшек Гарри и Лизы, так как Пугачева якобы еще 30 лет назад просила его сдать сперму на хранение и воспользовалась ею несколько лет назад.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: instagram.com

После выхода передачи в эфир, как рассказали журналистам товарищи Малахова, телеведущему поступил звонок, о котором он рассказал лишь самым близким.

"Звонок, смотрю: "Пугачева". Андрей, кажется, до сих пор не отошел от ужаса, эту историю он рассказывает только самым близким, наш корреспондент лишь по чистой случайности стала свидетелем рассказа, - пересказали они историю Малахова. - "Не говоря "здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку".

Сергей Челобанов Фото: kp.ru

Чем завершился этот конфликт телеведущего и Пугачевой, на данный момент не известно.

Напомним, Алла Пугачева и ее нынешний супруг Максим Галкин обвенчались осенью прошлого года В 2013-м при помощи суррогатного материнства у пары родилось двое детей - мальчик Гарри и девочка Лиза.

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