''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин откровенно рассказал о состоянии Пугачевой

Алла Пугачева на сцене и дома - два разных человека. На сцену она выходит артисткой, дома она - жена. Аллу-артистку Пугачева уже не помнит и сама, поэтому ей каждый раз трудно возвращаться на публику.

Об этом в эфире программы "Он и она" рассказал супруг примадонны, пародист Максим Галкин, пишет "Дни.ру". По мнению артиста, его 69-летняя супруга уже забыла, что такое быть сильной и независимой.

Фото: ntv.ru

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", – рассказал он.

По словам Галкина, за последние годы Пугачева настолько растворилась в семье и детях, что ей сложно возвращаться на сцену и осознавать себя в роли артистки. Дополнительный стресс вызывает повышенное внимание прессы. Поэтому юморист взял на себя роль пресс-секретаря и общается с журналистами, которые извиняются перед ним за то, что их больше интересует персона Примадонны, а не он сам.

"Меня это нисколько не задевает", – заверил пародист.

В этом же эфире Галкин также признался, что благодаря мудрости его супруги, они никогда не ссорятся и жена всегда сажает его во главу стола, когда к ним приходят гости, чтобы показать, кто главный в их семье.

Фото: instagram.com

Напомним, роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина начался 17 лет назад, в 2002 году. Тогда примадонна была замужем за певцом Филиппом Киркоровым (пара развелась только в 2005-м). Поженились звезды в 2011 году, а спустя шесть лет обвенчались. Разница в возрасте артистов составляет 27 лет. В 2013-м с помощью суррогатной матери у пары Галкин-Пугачева появились Гарри и Лиза Галкины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации примадонны Аллы Пугачевой. Артистка якобы перенесла операцию на сердце. Позже ее супруг, комик Максим Галкин, а также и сама Пугачева прокомментировали инцидент.

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