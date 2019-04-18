Целовались на публике: Собчак и Богомолова поймали на камеру

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая недавно сообщила о разрыве с супругом Максимом Виторганом, поймали на официальном мероприятии с вероятным любовником, режиссером Константином Богомоловым.
Пара вместе пришла на вручение премии "самым стильным людям России" по версии журнала HELLO. Собчак и Богомолов мило целовались на публике, а их снимки попали в сеть. Любопытное фото опубликовал Telegram-канал "За кулисами".
Собчак целуется с Богомоловым
Telegram-канал "За кулисами"
Примечательно, что фото распространяли и другие каналы популярного мессенджера, однако спустя некоторое время снимок был удален.
Также позже всплыли и видео, на которых отчетливо видно, как Собчак "воркует" и перешептывается с Богомоловым на глазах у публики (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).
Отметим, что в рамках премии "Самые стильные" по версии глянца HELLO RUSSIA, именно Богомолов был признан самым стильным мужчиной, однако сам режиссер не согласился с таким статусом во время произношения речи со сцены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018 года стало известно, что Собчак закрутила роман с Богомоловым, несмотря на то, что в то время она была замужем за актером Максимом Виторганом. Якобы именно роман Собчак стал причиной их разрыва.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером, 7 марта, Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
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