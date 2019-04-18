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Целовались на публике: Собчак и Богомолова поймали на камеру

2.2тЧитать материал на украинском

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак, которая недавно сообщила о разрыве с супругом Максимом Виторганом, поймали на официальном мероприятии с вероятным любовником, режиссером Константином Богомоловым.

Пара вместе пришла на вручение премии "самым стильным людям России" по версии журнала HELLO. Собчак и Богомолов мило целовались на публике, а их снимки попали в сеть. Любопытное фото опубликовал Telegram-канал "За кулисами".

Собчак целуется с Богомоловым

Собчак целуется с Богомоловым

Telegram-канал "За кулисами"

Примечательно, что фото распространяли и другие каналы популярного мессенджера, однако спустя некоторое время снимок был удален.

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Также позже всплыли и видео, на которых отчетливо видно, как Собчак "воркует" и перешептывается с Богомоловым на глазах у публики (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в рамках премии "Самые стильные" по версии глянца HELLO RUSSIA, именно Богомолов был признан самым стильным мужчиной, однако сам режиссер не согласился с таким статусом во время произношения речи со сцены.

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Персоны
Ксения СобчакКонстантин Богомолов
Теги
Новости Россиишоу-бизнессплетни
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