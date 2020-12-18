Том Круз закрутил роман с партнершей по фильму "Миссия невыполнима 7" – СМИ

58-летний голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз закрутил роман с артисткой Хейли Этвелл. Они вместе снимаются в картине "Миссия невыполнима 7".

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник. Отмечается, что между знаменитостями 20-летняя разница в возрасте.

По словам источника, Круз и Этвелл сблизились во время локдауна из-за пандемии коронавируса, а позже регулярно встречались после съемок в "Миссии невыполнимой". Помимо этого, 58-летний американский актер и его 38-летняя коллега были замечены держащимися за руки на съемочной площадке фильма в Лондоне.

Хейли Этвелл и Том Круз на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" thesun.co.uk

Том Круз и Хейли Этвелл на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" thesun.co.uk

Хейли Этвелл наиболее известна по роли агента Пегги Картер в фильмах серии "Мстители" – "Первый мститель", "Первый мститель: другая война", "Мстители: Эра Альторна". Ранее она встречалась с моделью Эваном Джонсом.

Хейли Этвелл pinterest.com

Хейли Этвелл в фильме "Мстители" pinterest.com

"Миссия невыполнима" – это серия фильмов-боевиков, состоящая из шести частей, выпущенных с 1996 по 2022 год и основанная на одноименном телесериале. В центре сюжета – история агента Итана Ханта, которого играет Том Круз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что фильм "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли не будут снимать в Украине. Для съемок были найдены более подходящие локации в других странах.