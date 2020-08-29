Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас проживает в Москве (Россия), намекнула поклонникам на свою вторую беременность.

Так, 30-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram фото с букетом, дополнив публикацию неоднозначным заявлением.

"Уверена, что совсем скоро мой проект "Регина+1" будет называться "Регина+2", – подписала снимок Тодоренко и завершила фразу двумя эмодзи в виде сердечек.

Тодоренко намекнула на вторую беременность (Instagram Регины Тодоренко)

Поклонники тут же сделали вывод, что звезда намекает на вторую беременность, и засыпали ее поздравлениями. Напомним, что с мужем Владом Топаловым Регина воспитывает сына Михаила, которому осенью исполнится два года.

"Это намек на беременность, или мне показалось?", "Возможно, Регина, ждет малыша", "Вас можно поздравить?", "Беременна?", "Ну точно беременная, вы сторис смотрели? Там везде живот прикрывается", "Поздравляю", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Поводом послужила фотография, которую муж звезды Константин Богомолов опубликовал на личной странице в Instagram.