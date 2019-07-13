"Тина, что будет дальше?" Кароль вызвала ажиотаж в сети горячим фото

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль порадовала фанатов откровенным кадром.

На свою страницу в Instagram 34-летняя звезда выложила фото, на котором позирует в белых мини-шортах, которые обнажают ее ягодицы. А туфли-лодочки подчеркивают стройные ноги.

Кадр был сделан на одном из пляжей. На снимке Кароль выглядит весьма счастливой.

Пользователи сети пришли в восторг от ее горячего фото. Но некоторые, посчитали его слишком вызывающим.

"Тина Григорьевна, что будет дальше?", "Ох*енная *опа", "Ноги как у Кендалл, а попа как у Тины", – написали фолловеры.

Скриншот instagram.com/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром. Звезда позировала в облегающем платье на берегу моря.

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