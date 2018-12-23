''Так сложилась жизнь'': мама Каменских рассказала об отношениях дочери с Потапом

Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия рассказала, как счастлива, что ее дочь встретилась с украинским рэпером Алексеем Потапенко (Потапом).

В этом родительница призналась в эфире программы "Светская жизнь". По словам Лидии Каменских, она всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность.

"Она в поисках была и я очень рада, что так сложилась жизнь, что она встретила Алексея", — сказала мама Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских — роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношенияотказывалась.