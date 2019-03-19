"Так они женаты?" Потап и Каменских рассорили сеть совместным фото

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) и лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников новым совместным фото.

Соответствующий снимок певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте, из-за чего фолловеры буквально начали ссориться в комментариях.

Так, Каменских и Потап позировали возле арки, ведущей во двор. Настя облачилась в бежевое пальто, дополнив образ ярко красным беретом. А Потап, поджав одну ногу, стоял в красной шапке и такого же тона спортивной куртке. Таким образом лук артистов ярко сочетался, создавая своего рода "дуэт".

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Поклонники по-разному отреагировали на совместный снимок Потапа и Насти. Некоторые оценили их стиль, назвав парочку "Бони и Клайд". Другие же наоборот раскритиковали, посоветовав уволить стилистов.

Настя Каменских (NK) и Потап (Алексей Потапенко) Instagram@kamenskux

"На стиле ", "Настя и Потап, вы крутые", "Красивые какие", "Вы огонь", "Инь и Янь", – написали довольные поклонники.

"Бродяги 90-х", "Гопники", "Биба и Боба два", "Объявления расклеивают", "Вы красивы, но обувь то почему не красная и не мокасины? Выгоняйте своих стилистов или кто они там", "Гоп-стоп", "Каменских никогда не умела одеваться", – раскритиковала другая часть фолловеров.

Но больше всего ажиотаж в комментариях был из-за слухов об их отношениях, которые артисты постоянно подогревают, дразня фанатов. Некоторые даже приписали Каменских и Потапенко брак, из-за чего в сети начались споры.

"Хватит уже всех дразнить, давайте женитесь уже. Маленьких кучерявых потапчиков давайте", "А Потап то налево так и смотрит", "Так они женаты", "Мне не понять людей, которые считают, что они вместе или должны быть вместе, Серьезно? Они как брат и сестра. Я их представляю в личной жизни счастливыми по отдельности", "Свадьба когда", "Так они вместе уже давно", "Женаты? Эм, это я ору. Мда", "Ну как бы куча доказательств в сети, стоит только поискать", – поспорили фанаты.

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