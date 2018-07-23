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Таинственный поцелуй Лободы с девушкой: журналисты узнали, с кем зажигала звезда

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На страницах соцсетей и таблоидов не утихает ажиотаж вокруг поцелуя украинской поп-дивы Светланы Лободы с эффектной незнакомкой в эпизоде ее нового клипа к песне SuperStar.

Журналистам портала Super! удалось установить личность девушки и даже узнать некоторые подробности из ее жизни.

Согласно источнику, в эпизоде своего яркого тизера к новому клипу Светлана Лобода целует российскую предпринимательницу, владелицу элитного ресторана на Николиной горе (Московская область), поклонницу современного искусства и начинающую актрису Юлию Козовую.

Страстный поцелуй Лободы: Кто она? В новом клипе SuperStar Светлана Лобода @lobodaofficial удивила всех провокационной сценой — певица идет по берегу океана, встречает эффектную девушку и сливается с ней в страстном поцелуе. И хотя лицо незнакомки закрыто шевелюрой и солнечными очками, SUPER выяснил, кто она. Сексапильной героиней клипа оказалась владелица элитного ресторана на Николиной горе, поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая. Юлия — счастливая жена и мать троих детей. Ее супруг, банкир Артем Козовой — сын "угольного короля" Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищалась творчеством Лободы и, познакомившись и подружившись с ней в общей компании, выразила желание сняться в ее клипе. Съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа. #loboda #лобода Как вам такой сюжетный поворот?

Публикация от SUPER (@super.ru)

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Отмечается, что Юлия - жена и мать троих детей, ее супруг - банкир Артем Козовой, сын "угольного короля" России Геннадия Козового, ранее вошедшего в список богатейших людей страны по версии журнала Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищается творчеством украинской поп-дивы и, познакомившись с артисткой, выразила желание сняться в ее клипе.

Съемки видео проходили в Лос-Анджелесе. Насколько известно, премьера состоится в первых числах августа 2018 года.

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Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
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