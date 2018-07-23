Таинственный поцелуй Лободы с девушкой: журналисты узнали, с кем зажигала звезда

На страницах соцсетей и таблоидов не утихает ажиотаж вокруг поцелуя украинской поп-дивы Светланы Лободы с эффектной незнакомкой в эпизоде ее нового клипа к песне SuperStar.

Журналистам портала Super! удалось установить личность девушки и даже узнать некоторые подробности из ее жизни.

Согласно источнику, в эпизоде своего яркого тизера к новому клипу Светлана Лобода целует российскую предпринимательницу, владелицу элитного ресторана на Николиной горе (Московская область), поклонницу современного искусства и начинающую актрису Юлию Козовую.

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Отмечается, что Юлия - жена и мать троих детей, ее супруг - банкир Артем Козовой, сын "угольного короля" России Геннадия Козового, ранее вошедшего в список богатейших людей страны по версии журнала Forbes. Как выяснилось, Юлия давно восхищается творчеством украинской поп-дивы и, познакомившись с артисткой, выразила желание сняться в ее клипе.

Съемки видео проходили в Лос-Анджелесе. Насколько известно, премьера состоится в первых числах августа 2018 года.

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