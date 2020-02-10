"Сваты-7": Квартал 95 расстроил поклонников новостями про сериал

Создатели сериала "Сваты" огорчили поклонников новостями о дате выхода на экраны седьмого сезона.
Съемочная группа только приступила к работе и очередной сезон будет готов не раньше 2021 года, сказано на странице проекта в Instagram.
"Не нужно спрашивать, когда покажут сериал, еще не отснято ничего, предстоит большая работа. Предыдущие сцены, отснятые в 2017 году, показаны не будут. Снимают все заново… 7 сезон будет! Сейчас снимают зимнюю часть, в мае продолжат снимать летнюю часть. Потом монтаж, озвучка и запуск анонсов. Выйдет не раньше 2021 года!", - признались в Квартале 95.
Друзья! Съёмочная группа только приступила к съемкам (28 января начались съёмки 7 сезона Сватов в Беларуси). Не нужно спрашивать, когда покажут сериал, ещё не отснято ничего, предстоит большая работа. Предыдущие сцены, отснятые в 2017г, показаны НЕ БУДУТ. Снимают все заново. Многое изменилось в домах, где проходят съемки, актеры изменились, поэтому пришлось вносить правки в сценарий! 7 СЕЗОН БУДЕТ! Сейчас снимают зимнюю часть, в мае продолжат снимать летнюю часть. Потом монтаж, озвучка и запуск анонсов. Выйдет не раньше 2021 года! Спасибо за то, что ждёте и любите! #СВАТЫ7 ____________________________ #Премьера #украина #россия #беларусь #квартал95 #зеленский #сваты7 #сваты7будут #сваты7съемки #съемки #яковлев #квартал95 #Зеленский #ЛюдмилаАртемьева #ТатьянаКравченко #ФедорДобронравов #АннаКошмал #сватамбыть
Поклонники сериала в очередной раз разочаровались, так как уже несколько лет ждут продолжения, а его все откладывают.
Некоторые предположили, что и в этот раз сезон не доснимут.
"Одни обещания", "Сколько лет уже ждём... Все обещаете... Обещали в начале 2020 вроде бы... Скоро начну серьезно рыдать по этому поводу", - пишут зрители.
На что создатели "Сватов" ответили, что пока съемки не возобновят, речи о выходе сериала идти не может.
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