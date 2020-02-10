"Сваты-7": Квартал 95 расстроил поклонников новостями про сериал

Создатели сериала "Сваты" огорчили поклонников новостями о дате выхода на экраны седьмого сезона.

Съемочная группа только приступила к работе и очередной сезон будет готов не раньше 2021 года, сказано на странице проекта в Instagram.

"Не нужно спрашивать, когда покажут сериал, еще не отснято ничего, предстоит большая работа. Предыдущие сцены, отснятые в 2017 году, показаны не будут. Снимают все заново… 7 сезон будет! Сейчас снимают зимнюю часть, в мае продолжат снимать летнюю часть. Потом монтаж, озвучка и запуск анонсов. Выйдет не раньше 2021 года!", - признались в Квартале 95.

Поклонники сериала в очередной раз разочаровались, так как уже несколько лет ждут продолжения, а его все откладывают.

Некоторые предположили, что и в этот раз сезон не доснимут.

"Одни обещания", "Сколько лет уже ждём... Все обещаете... Обещали в начале 2020 вроде бы... Скоро начну серьезно рыдать по этому поводу", - пишут зрители.

На что создатели "Сватов" ответили, что пока съемки не возобновят, речи о выходе сериала идти не может.

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