"Страх был невыносим!" Всплыли ранее неизвестные проблемы Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая проходит лечение от рака, после прихода популярности страдала от мании преследования.

Об этом говорится в материале издания "Комсомольская правда", где утверждается, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" всегда были определенные секреты, которые скрывались от публики.

Уточняется, что манией преследования она начала страдать из-за навалившейся популярности после роли няни Вики в сериале. Заворотнюк оказалась не готова к вниманию папарацци, которые караулили ее на каждом шагу и сочиняли небылицы про новые романы и любовников.

Заворотнюк страдала от мании преследования instagram/a_zavorotnyuk

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"Я была загнана в угол, страх был просто невыносим. Я перестала выходить из дома, доверяла только семье и паре подруг. Если надо было где-то появиться, надевала шляпу и огромные очки, и все равно боялась, что меня узнают", – однажды призналась Заворотнюк.

В таком состоянии актриса жила четыре года и игнорировала психотерапевтов, несмотря на панику. После развода со вторым мужем Дмитрием Стрюковым актриса обожглась на одном из таких специалистов, который выкачивал деньги, но не помогал. Из тяжелой депрессии Анастасию смог вытащить только фигурист Петр Чернышев – будущий муж.

Чернышев спас Заворотнюк от депрессии instagram/a_zavorotnyuk

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