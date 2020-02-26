Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".

"Доброе утро, Борисполь", – подписала фото певица. Странный пост опубликован на странице Чичериной в Facebook.

Скриншот с Facebook-страницы Чичериной

Также в комментариях под постом российская певица отметила, что "Киев –мать городов русских, мы не оставим города свои".

В Службе безопасности Украины сообщили, что Чичериной давно запретили въезд в Украину, а Госпогранслужба назвала ее пост "провокацией", пишет "Украинская правда".

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", – прокомментировал инцидент пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко.

Отметим, в 2015 году Министерство культуры внесло певицу в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

Также ранее Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.