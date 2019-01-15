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''Старик и его сиделка'': Петросяна после развода засекли на курорте с молодой любовницей

4.2тЧитать материал на украинском

Советский и российский юморист Евгений Петросян отправился в Барселону, при чем в Испании также была замечена его молодая ассистентка Татьяна Брухунова, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.

Они оба, хоть и отдельно друг от друга, разместили в своих аккаунтах в Instagram фотографии с отдыха, в частности, из местного ресторана Botafumeir, который специализируется на галисийской кухне.

Так, Петросян опубликовал фото, где он с улыбкой на губах лакомится деликатесами. Не отстала и Брухунова, показав блюдо из улиток: "Дорвались. Держите меня семеро", — подписала она.

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В комментариях под постом юмориста пользователи предположили, что у него медовый месяц. А подписчики Татьяны, в свою очередь, предположили, что она ест вовсе не улитки.

"Разве это улитки? По-моему это рапаны-ракушки такие", "Теперь Брухунова будет ждать, когда этот престарелый Петросян умрет. Современным женщинам кроме богатства ничего не надо, они и за прапрадедушку выйдут", "Все наверное думают, старик и его сиделка! Хотя у девочки личико дауна! Мне стыдно на это смотреть! Стыдно за Петросяна", – возмутились в сети.

''Старик и его сиделка'': Петросяна после развода засекли на курорте с молодой любовницей
''Старик и его сиделка'': Петросяна после развода засекли на курорте с молодой любовницей
''Старик и его сиделка'': Петросяна после развода засекли на курорте с молодой любовницей
''Старик и его сиделка'': Петросяна после развода засекли на курорте с молодой любовницей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брухунова рассказала, что в семье Петросяна давно не было любви и брака, а только деловые отношения, из-за чего юморист последние годы был одиноким.

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Персона
Евгений Петросян
Место
ИспанияБарселона
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Важнейшая сенсация!!! Выживший из ума клоун покормил сиделку ракушками! На первую полосу!!!
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