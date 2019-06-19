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"Среди проигравших": скандал Лазарева с Лободой получил громкое продолжение

1.3тЧитать материал на украинском

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина дерзко высказалась по поводу скандала своей подопечной с российским исполнителем Сергеем Лазаревым.

Ранее Лазарев поскандалил с эпатажной Лободой на церемонии вручения премии МузТВ. Певец на глазах у звездных коллег обматерил Светлану. Крапивина, в свою очередь, спустя несколько дней после инцидента, написала искрометный пост на личной странице в Instagram, где негативно высказалась о "человеческой трусости, вранье и слабости", вероятно намекая на Лазарева.

"Человеческая трусость – это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней. Невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. Быть благонадежным и честным пионером, но завидовать хулиганам", – загадочно написала Нателла.

Лазарев, Лобода и Крапивина

Лазарев, Лобода и Крапивина

Также она упрекнула Лазарева в том, что он все время пытается быть № 1, при этом остается первым среди проигравших.

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"Отыскать в себе правду сложно, когда все вокруг лгут", – подытожила продюсер Лободы.

человеческая трусость - это самая жизнеспособная черта. каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях. невозможность ответить за свои слова или озвучить вслух неудобное мнение. устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. быть благонадежным и честным пионером, но надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших. p.s. отыскать в себе правду сложно, когда все вокруг лгут. #nothingpersonal #befuckinghonest

Публикация от Natella Krapivina (@natellakrapivina)

Примечательно, что Сергей колко ответил на высказывание Крапивиной, оставив на ее странице короткий комментарий: "Золотые слова". Лобода, в свою очередь, также подключилась к их перепалке, однако ограничилась только "удивленными" смайлами.

"Среди проигравших": скандал Лазарева с Лободой получил громкое продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергею Лазареву не понравилось, что Лобода на "Премии Муз-ТВ" исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.

Позже Лазарев стал отрицать, что у него произошел конфликт с коллегой, высмеивая публикации на эту тему, однако в сети появилось видео, подтверждающее слухи о ссоре двух звезд.

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Персоны
Нателла КрапивинаСергей ЛазаревСветлана Лобода (LOBODA)
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Новости Россиишоу-бизнесскандалы
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