"Срамота!" Отрекшуюся от Украины Брежневу пристыдили за дерзкий наряд

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети из-за своих весьма откровенных фото.

Звезда опубликовала на свою страницу в Instagram кадры из фотосессии, на которых ее можно увидеть в дерзком наряде.

Брежнева позировала на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами, которое надела поверх колготок.

"И пусть в моих поступках не было логики... Я не умею жить по-другому", — подписала фото 37-летняя звезда, вспомнив строки из песни "Притяженья больше нет", которую она исполняла в составе группы "ВИА Гра" совместно с Валерием Меладзе.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Подписчики Брежневой принялись критиковать данные снимки.

Скриншот instagram.com/ververa

Скриншот instagram.com/ververa

Скриншот instagram.com/ververa

Скриншот instagram.com/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева отреагировала на "измену" Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

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