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"Срамота!" Отрекшуюся от Украины Брежневу пристыдили за дерзкий наряд

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети из-за своих весьма откровенных фото.

Звезда опубликовала на свою страницу в Instagram кадры из фотосессии, на которых ее можно увидеть в дерзком наряде.

Брежнева позировала на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами, которое надела поверх колготок.

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"И пусть в моих поступках не было логики... Я не умею жить по-другому", — подписала фото 37-летняя звезда, вспомнив строки из песни "Притяженья больше нет", которую она исполняла в составе группы "ВИА Гра" совместно с Валерием Меладзе.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

Вера Брежнева

Вера Брежнева

instagram.com/ververa

Подписчики Брежневой принялись критиковать данные снимки.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/ververa

Скриншот

Скриншот

instagram.com/ververa

Скриншот

Скриншот

instagram.com/ververa

Скриншот

Скриншот

instagram.com/ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева отреагировала на "измену" Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Теги
Instagramзвезды
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Н Олег
Н Олег
Баба от Украины не отрекалась ... идиотизм это ... она уехала от галицайских б@ндер, терроризировавших украинцев ... скоро этому, я надеюсь, конец -- и она вернётся, и заспиваэ шонить на украинском на майдане Незалэжности...
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