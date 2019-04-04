МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Сплетни

"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты

1.2тЧитать материал на украинском

Скандальной украинской певице Светлане Лободе, которая живет и работает в России, предложили баллотироваться в президенты.

С такой просьбой выступили ее фанаты в социальной сети Instagram. Курьезный призыв озвучили в комментариях под одним из фото Лободы.

Правда, поклонники не уточнили, президентом какой именно страны нужно стать Лободе: России, Украины или какого-то другого государства.

Today #milan#SuperStarShow

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Светлана, когда вы выдвинете свою кандидатуру в президенты? Спасите страну!" – написали комментаторы.

Новости
Лобода случайно показала полностью голую грудь: опубликовано видео

На внезапный призыв "спасти страну" и стать президентом сама Лобода пока ничего не ответила. А вот некоторые фанаты селебрити заявили, что проголосовали бы за своего кумира.

"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты
"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты
Новости
Лобода пожаловалась на бедность в России
"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты
"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи об абсурдных капризах и истериках Лободы, которую заподозрили в звездной болезни.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Светлана Лобода
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения