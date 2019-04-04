"Спасите страну!" Лободе предложили баллотироваться в президенты

Скандальной украинской певице Светлане Лободе, которая живет и работает в России, предложили баллотироваться в президенты.

С такой просьбой выступили ее фанаты в социальной сети Instagram. Курьезный призыв озвучили в комментариях под одним из фото Лободы.

Правда, поклонники не уточнили, президентом какой именно страны нужно стать Лободе: России, Украины или какого-то другого государства.

"Светлана, когда вы выдвинете свою кандидатуру в президенты? Спасите страну!" – написали комментаторы.

На внезапный призыв "спасти страну" и стать президентом сама Лобода пока ничего не ответила. А вот некоторые фанаты селебрити заявили, что проголосовали бы за своего кумира.

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