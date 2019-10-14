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14 октября • обновлено в 17:58
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Спалила подруга: Бузову заподозрили в беременности

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В сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузовабеременна.

Об этом Telegram-каналу Yobajur рассказал инсайдер. По его словам, артистка с другом, которого причисляют к ее любовникам, сделала одинаковые тату.

Бузову заподозрили в беременности

Бузову заподозрили в беременности

"Бузова беременна. Вчера сделала себе тату (бесконечность) вместе с Давой (блогер). Ее знакомая выставила у себя в Stories и сразу удалила. А Бузова удаляет эти комменты у себя под последним постом", — сказал читатель.

Блогер Дава и Ольга Бузова

Блогер Дава и Ольга Бузова

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В Telegram-канале подписали, что эта информация, вероятнее всего, является вбросом. "Вы только представьте себе, что случилось бы в мире шоу-бизе, если бы Бузова действительно была беременной", – добавили в канале.

Спалила подруга: Бузову заподозрили в беременности
Спалила подруга: Бузову заподозрили в беременности

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шоумен и звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов заявлял о своей симпатии к Бузовой, пообещав жениться на ней.

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

instagram/buzova86

Позже в том же году их заподозрили в романе. Пара отдыхала вместе на частном, закрытом островев Таиландеи и показывала провокационные снимки.

Спустя год юморист рассказал о сексуальных отношениях с певицей, сказав, что интим с ней был "ответственным моментом".

В июле 2019 года Бузова неожиданно заявила, что готова выйти замуж за Батрутдинова, тем более, что они пообещали друг другу это сделать, если через пять лет не обзаведутся парами.

В августе в сеть слили видео, на котором был запечатлен страстный поцелуй Бузовой с известным влогером Олегом Майами. Сам парень достаточно быстро успел отреагировать, объяснив, что с певицей – не в лучших отношениях.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес сплетни слухи беременность
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