Собчак разводится с мужем? Пара озадачила поклонников совместным фото

Российский артист и комик Максим Виторган, который является мужем ведущей Ксении собчак, обнародовал совместное фото пары. В последнее время в сети набирают обороты слухи об их разводе, а отсутствие комментариев самой Собчак или Виторгана еще больше подогревает интерес поклонников.

На своей странице в Instagram он опубликовал в сториз снимок совместного похода в Московскую консерваторию, на котором Собчак позирует на фоне органа.

"Притащила в консерваторию ночью и рада. 23:11", — подписал фото Виторган.

Сама Собчак не стала акцентировать внимание на совместном выходе в свет.

Правда, затем, уже после выступления она опубликовала большой пост с елочной игрушкой, в котором поблагодарила уходящий год и сделала прогнозы на будущее.

"Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему, а каким будет это будущее, знает только Свинья!" — написала Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, пара поженилась в феврале 2013 года. В 2016 году у Виторгана и Собчак родился сын.

Также в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.Так, один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку.