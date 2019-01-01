Собчак разводится с мужем? Пара озадачила поклонников совместным фото

Российский артист и комик Максим Виторган, который является мужем ведущей Ксении собчак, обнародовал совместное фото пары. В последнее время в сети набирают обороты слухи об их разводе, а отсутствие комментариев самой Собчак или Виторгана еще больше подогревает интерес поклонников.
На своей странице в Instagram он опубликовал в сториз снимок совместного похода в Московскую консерваторию, на котором Собчак позирует на фоне органа.
"Притащила в консерваторию ночью и рада. 23:11", — подписал фото Виторган.
Сама Собчак не стала акцентировать внимание на совместном выходе в свет.
Правда, затем, уже после выступления она опубликовала большой пост с елочной игрушкой, в котором поблагодарила уходящий год и сделала прогнозы на будущее.
"Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов, мост от прошлого к будущему, а каким будет это будущее, знает только Свинья!" — написала Собчак.
Для меня этот год стал переломным. Год больших изменений и переоценок. Год глобальных переходов,мост от прошлого к будущему. А Каким будет это будущее,знает только Свинья. Я все эти гороскопы-руны недолюбливаю,но свинье ,пожалуй,доверюсь. Спасибо всем, кто поддерживал меня,кто прожил этот год со мной ,в чудовищном напряжении предвыборной кампании и всех остальных ураганов ,которые меня порой уносят. Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом 🎉🎉
Как сообщал OBOZREVATEL, пара поженилась в феврале 2013 года. В 2016 году у Виторгана и Собчак родился сын.
Также в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.Так, один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку.