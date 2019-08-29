Собчак и Богомолов женятся: друг рассекретил дату свадьбы

Друг российской телеведущей Ксении Собчак Станислав Садальский рассекретил дату ее свадьбы с Констинтином Богомоловым.

На своей странице в Instagram он опубликовал милое видео, на котором пара, держась за руки, прыгает с трамплина в море (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Главное гламурное событие сентября. Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце. Совет да любовь, мне нравится эта пара", – написал он, указав хештег "13 сентября".

Собчак и Богомолов женятся Instagram

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В сети сразу же предположили, что "свадьба года" и дата – явное подтверждение того, что поженятся Собчак и Богомолов именно в этот день.

"Красота, Собчак обожаю. Пусть будет счастлива, седьмой месяц не помеха", "В брак как в омут с головой", "Неважно кто, дата – 13 сентября 2019", "Никогда бы не подумала, что она захочет стать мамой хотя бы один раз. А тут уже второй. Здоровья ей и деткам", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

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