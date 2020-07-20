СМИ рассекретили нового парня звезды "Игры престолов": опубликованы фото пары

Британская актриса и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк закрутила роман с помощником режиссера Томом Тернером, который работал над проэктам "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" и "Ангелы Чарли".

Пару сфотографировали во время прогулки в одном из парков Лондона. Как пишет Daily Mail, любовь к собакам сблизила знаменитостей (фото смотрите ниже).

Как рассказал инсайдер изданию, 33-летняя актриса и ассистент режиссера всерьез увлечены друг другом и строят планы на будущее.

Пару сфотографировали во время прогулки в одном из парков Лондона BackGrid / DailyMail

В марте 2020 года Эмилия Кларк в одном из интервью рассказала, что ранее ее избранниками были преимущественно актеры, поэтому сейчас она не хочет завязывать отношения с коллегами. Последний роман "матери драконов" закончился в конце 2019 года. Она год встречалась с кинорежиссером Чарли Макдауэлл.

Тернер ранее встречался со звездой "Миссии невыполнимой" 36-летней актрисой Ребеккой Фергюсон. По информации источников, причиной развода стала разница в возрасте.

Том Тернер instagram.com/iamtomturner/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмилия Кларк снялась в соблазнительной фотосессии для модного глянца.