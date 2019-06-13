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СМИ рассекретили имя нового избранника Лорак: что известно о незнакомце

22.3тЧитать материал на украинском

В российских СМИ рассекретили имя вероятного нового избранника украинской певицы Ани Лорак, которая ранее со скандалом рассталась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

Так, новым избранником артистки якобы стал саунд-продюсер компании Black Star Inc. Егор Глеб. В сети опубликовали совместные снимки "влюбленной пары". Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому...". OBOZREVATEL также выяснил некоторые факты из жизни вероятного молодого человека Лорак (подробнее читайте ниже).

"Мы выяснили личность нового спутника Ани Лорак. Это Егор Глеб (саунд-продюсер Black Star)", – говорится в сообщении.

Лорак с новым избранником

Лорак с новым избранником

Напомним, ранее было обнародовано совместное видео Ани Лорак с Егором Глебом, ролик стал причиной распространения слухов об их романе. Сначала Глеб возле сцены стоял рядом со звездой, однако потом начал быстро удаляться от нее (видео смотрите ниже).

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Лорак и Глеб

Лорак и Глеб

Скриншот из видео

Утверждалось, что это – новый молодой человек певицы. Вероятно, он посетил репетицию одного из концертов российских артистов, в котором участвовала и Лорак (певица переехала в РФ и работает там уже несколько лет).

Ани Лорак и Егор Глеб

Ани Лорак и Егор Глеб

"Только никому..."

Отметим, о Егоре Глебе известно немного. Он – саунд-продюсер в компании Black Star Inc. и близкий друг певца Егора Крида. Егор Глеб не является частым пользователем социальных сетей, однако по старым записям на платформе Ask.fm можно определить, что ему примерно 26 лет (Ани Лорак в 2019 году исполнится 41 – Ред.).

Егор Глеб

Егор Глеб

Ask.Fm (аккаунт Глеба)

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Егор Глеб – украинец, до переезда в Москву жил в Киеве. По словам его друга Крида, вместе они создавали его хитовые треки, Глеб всегда "заправлял процессом".

Егор Глеб и Егор Крид

Егор Глеб и Егор Крид

Ask.Fm (аккаунт Глеба)

"Музыкальная команда с Украины. Человек по имени Егор Глеб, мой близкий друг, который вокруг себя собрал музыкантов. Он всем рулит. Есть музыканты, аранжировщики и те, кто делает сведение. Мы собираемся на студии, и вместе у нас получается", – рассказывал Крид о Глебе.

Егор Глеб

Егор Глеб

Ask.Fm (аккаунт Глеба)

Помимо этого, в сети также распространяется фото Егора Глеба с ребенком, однако о том, был ли он женат и его ли сын изображен на снимке – неизвестно.

Егор Глеб с ребенком

Егор Глеб с ребенком

Ask.Fm (аккаунт Глеба)

Напомним, что недавно скандальная Лорак в разгар концертного сезона уволила всю свою команду и ушла к другому продюсеру. Возможно, артистка теперь будет сотрудничать с Black Star, где работает ее "возлюбленный".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Ани Лорак
Теги
Новости Россиисплетни
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Говорят мудрость приходит с возрастом, но к Лорак она решила не приходить. )))))). Умеет Каролина выбирать мужиков)))))))
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