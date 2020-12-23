СМИ раскрыли детали нового романа Леонардо ДиКаприо

В последнее время 46-летний голливудский актер Леонардо ДиКаприо и его 23-летняя девушка Камила Морроне довольно редко появляются вместе на публике. Однако в их отношениях все хорошо: они любят друг друга и счастливы.

Об этом изданию ET Online рассказал источник из окружения пары. Мужчина также заявил, что Камила – девушка мечты для ДиКаприо.

"Они очень любят друг друга. Камила – девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность", – рассказал источник.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне pinterest.com

Кроме того, источник сообщил о том, что отношения между знаменитостями серьезные. Но пока они не собираются жениться.

К слову, по словам издания, именно карантинные условия позволили ДиКаприо и Морроне сблизиться намного больше. И хотя обычно актер любил проявлять независимость и проводить свободное время с друзьями в баре, то на самоизоляции он наслаждался отдыхом с любимой.

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне Instagram JustJared

Что известно о девушке Леонардо ДиКаприо:

Камила Морроне – начинающая аргентинская актриса и фотомодель. Она родилась в Буэнос-Айресе, но уже в детстве переехала с семьей в Лос-Анджелес. Ее родители работали в шоу-бизнесе.

Когда Камиле было 10 лет, ее мать ушла от супруга к голливудскому актеру и любимцу миллионов женщин Аль Пачино. Разница между новыми влюбленными составляла 30 лет, впрочем, это никак не помешало их семейному счастью.

По одной из версий, именно благодаря Аль Пачино Камила познакомилась с Леонардо ДиКаприо: актеры близко дружат на протяжении многих лет.

Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо grazia.fr

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Instagram Камилы Морроне

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Instagram Камилы Морроне

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Instagram Камилы Морроне

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Instagram Камилы Морроне

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо Ди Каприо якобы впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне. Такую информацию распространили друзья пары, однако сами они не прокомментировали ситуацию.