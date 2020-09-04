СМИ показали видео с Билык в объятиях незнакомца

Украинскую певицу Ирину Билык заметили во время отдыха в Турции в объятиях незнакомца.

Соответствующее видео, которое сняли случайные свидетели, опубликовало издание "КП в Украине". На нем артистка с любовником плывут в лодке и целуются (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео разглядеть лицо незнакомца не удалось. Пока певица никак не прокомментировала появление с любовником на отдыхе в Турции.

Напомним, Билык состоит в браке с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Однако, как можно заметить со сториз, которые публикует мужчина на своей странице в Instagram, супруги вместе не отдыхают. 3 сентября Ахмадов показал фото из кафе, расположенного в Москве. Также режиссер покрасился в каштановый цвет, а на видео видно, что незнакомец черноволосый.

Слева – Ахмадов, справа – незнакомец с Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о скандале с Асланом Ахмадовым из-за ревности.